Ацо Пејовиќ проговори за ќерките и сопругата: „Ќе и бидам првиот пациент кога ќе заврши на пластична хирургија“

Ацо Пејовиќ го помина летото зафатено и имаше многу закажани концерти.

Сега откри каква беше сезоната, а потоа зборуваше за своите ќерки и сопругата.

Имаше чести настапи во клубовите ова лето, и како што најави, најважно за него е сите да уживаат во таа вечер. А преку ден, кога има малку време за одмор, сигурно нема да избере да го помине денот сончајќи се.

– Често им кажувам на моите пријатели во лето дека не можам да @играм колбас на скара#. Свртете се на сонце, легнете, потемнете се од едната страна, а потоа од другата. Јас сум повеќе зимски тип и сакам скијање како форма на одмор. Претпочитам да бидам во сенка – изјави тој за „Блиц“.

Иако сака да има работа и сака да работи, она што му недостига е неговото семејство:

– Не знам дали ми недостига одморот со моите ќерки, поминувавме многу денови заедно кога беа деца на патувања. Работата ме принуди да не сме често заедно дома, а потоа се’ оди едно со друго, па децата гледаа од своите родители, па ни тие не се често дома. Не ми се допаѓа секој ден што не го поминувам со нив, но разговараме секој ден.

Неговата ќерка е специјалист по пластична хирургија и како што рече, не е поддржувач на промена на нешто во изгледот.

– Мојата ќерка е специјалист по пластична хирургија, има уште две години реконструктивна и пластична хирургија. Моментално работи во приватна клиника во Белград, а за две години јас ќе бидам првиот што ќе оди кај неа. Се шегувам, не треба да менувам ништо кај себе. Јас сум еден од тие луѓе, како што ти дава животот, така функционира. Ако остариш, старееш. Што сега – рече тој.

фото:Instagram printscreen/aco_pejovic