Аца Софронијевиќ надвор од себе со танц кој стана хит на Интернет (видео)

Музичарот Александар Софронијевиќ Софра неодамна ја подигна атмосферата на една прослава, а за тоа сигурно ќе се зборува подолго.

На социјалните мрежи кружи хит видео кое многумина ги насмеа, но и воодушеви.

Имено, во овој случај, Софра не свиреше хармоника или микрофон, туку танцуваше, а на социјалните мрежи кружи урнебесно видео од неговото танцување.

Понесен од добрата енергија и музиката на приватна забава, Софра се качи на две столчиња и танцуваше додека го пееше големиот хит на Цеца „Пази с киме спаваш“.

Музичарот уживаше во одлично друштво и убава атмосфера, а во еден момент ја соблече јакната и почна да ја врти околу главата, што наиде на воодушевување кај присутните.

Sofra se opustio i napravio delirijum uz “Pazi s kime spavas”. 😎👏🏻👌🏻 pic.twitter.com/iZeGZYexEI — Danijel (@cecinodete123) March 22, 2026

Тој ги отпеа стиховите од големиот хит на Цеца на цел глас, а потоа во еден момент си играше со столчиња и ги движеше со нозете, покажувајќи одлична форма и добро чувство за рамнотежа.

Сепак, кога сфати дека направил доволно, се симна од столот смеејќи се, седна покрај масата и продолжи да ужива во прекрасната вечер.

