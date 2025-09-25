Аца Лукас не смета дека треба да го ословуваат со Дон Жуан: „Мажите сакаат да бидат фалбаџии, но со какви тоа жени се фалиме?!„

Аца Лукас е познат како еден од најголемите љубовници на српската јавна сцена, а никогаш не ја криел вистината за својот бурен живот.

Честопати бил поврзуван со бројни ѕвезди и учеснички во ријалити шоуа, а во една прилика ја открил вистинската вистина зад тоа.

– Не ме поврзуваат со жени, туку некои поединечни жени се поврзуваат со мене, без да бидат прозвани. Сето тоа го слушав, нема да споменувам имиња, но во последно време имаше ситуации. Еве, таа само зборуваше, ми велеа: „Исклучи го каналот, врати се, малку зборувај“, наводно како била со мене, полудувала со мене низ Црна Гора. Сега слушам и треба да се оправдам – ​​рече Аца Лукас.

– Неодамна, уште една проговори, нема да ја именувам, дека била со мене, но сега можам јавно да кажам дека добила пари за тоа од луѓе кои сакале да се пресметаат со мене на таков начин, па добила некои ситни 500 до 1.000 евра – откри пејачот, а потоа додаде за кого станува збор:

– Маца Дискреција. Одамна беше кажано дека нема ништо во тоа, таа еднаш помина покрај мене како обожавателка, застана да се слика. Сега сум како некаков Дон. Мислите ли дека со вакви примери, некого може да се каже дека е Дон Жуан? Мажите сакаат да бидат фалбаџии, да имаат што е можно повеќе девојки, но какви жени се овие? Сите сакаме да бидеме сакани од жените, но прашањето е со што се фалиме – додаде пејачот еднаш во емисијата „Премиера – Викенд специјал“.

фото:Instagram printscreen/aleksandar_vuksanovic_official