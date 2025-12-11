Аца Лукас и Ѓани со години се во конфликт, а сега пејачот ја откри позадината на се’ што треба јавноста да знае

Аца Лукас неодамна зборуваше за конфликтот со својот колега Радиша Трајковиќ Ѓани, и во таа прилика раскажа за што се пожалил.

– Направил грешка. Работел во дискотека во Македонија, а сопственикот требало да испрати капар за мојот настап. Ѓани пеел таму, бил пијан, мислам, секогаш е пијан… И кога шефот му рекол дали може да земе капар за мојот шеф и мене, тој се свртел и рекол: „Кој си ти?“. И не сакал да го носи! Не е важно, но начинот на кој го кажал… Шефот подоцна ми кажа дека бил во шок – рече Лукас во подкастот на Боки 13 и додаде:

– Тој ме познава мене, го познава и газдата, па не можеш да се однесуваш така. Ако не сакаш да помогнеш, во ред, но не мора да се правиш луд и да се преправаш дека не нè познаваш. Јас секогаш сум отворен, ти велам во лице ако нешто не е во ред. Таков сум јас, не сум лицемер – рече Аца, а сега се огласи и Ѓани:

„Не сакам да зборувам за тоа. Знам дека не е моја вина, го сакав и го ценев како пријател, но тој така одлучи… Тој е постар од мене, му простувам сè. Се случи поради парите што требаше да ги донесам, но имав вишок свои пари. Никој не сакаше да ми ги гарантира парите што требаше да ги носам и не сакав“, рече фолкерот за српските медиуми.

