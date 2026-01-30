Атрибутите во преден план: Џина Џиновиќ во фустан со голем шлиц

Џина Џиновиќ, ќерката на пејачот Харис Џиновиќ, повторно привлече големо внимание на социјалните мрежи со нова објава. Откако се повлече некое време поради интимно видео кое протече во јавноста, Џина се огласува со фотографии кои не остануваат незабележани.

Младата инфлуенсерка позираше во елегантен фустан со впечатлив крој, со истакнат детаљ на грбот. Фотографијата зрачи со сексапил и стил, а за кратко време собра голем број лајкови и коментари.

Следбениците ја обсипаа со комплименти, истакнувајќи го нејзиниот изглед и чувство за мода, додека Џина уште еднаш покажа дека знае како да привлече внимание и да остане во центарот на вниманието на јавноста.

Foto: Instagram/djinadzinovic