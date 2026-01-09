Анџелина Џоли дефинитивно го напушта Холивуд: Актерката ја продава својата вила во Лос Анџелес

Анџелина Џоли го напушта Холивуд за да започне ново поглавје во својот живот, најверојатно надвор од САД, изјавија извори за Page Six. Актерката, режисерка и хуманитарка го стави на продажба историскиот имот на Сесил Б. ДеМил, вреден 25 милиони долари, каде што живее од 2016 година, и дискретно почна да ја покажува куќата на потенцијални купувачи, изјави извор за People.

Оваа година, Џоли ќе го дели своето време помеѓу Њујорк, каде што го води својот моден колектив и бутик „Ателје Џоли“, и Европа, за поголема приватност, како и нејзиниот долгогодишен втор дом, Камбоџа, чиј граѓанин е, изјавија извори за Page Six.

„Таа не може доволно да се оддалечи од драмата. Единствениот начин на кој може да направи пауза е да си замине. Ќе си замине и ќе прави само она што го движи нејзиното срце, душа и страст. Таа е прекрасна, талентирана и несебична жена“, рече Џеј Бенџамин, актер и продуцент чија врска со Џоли датира од 2005 година.

Драмата на актерката главно се врти околу нејзиниот горчлив развод од поранешниот сопруг Бред Пит, со кого постигна конечна спогодба за развод на 30 декември 2024 година. Ова се случи осум години откако таа поднесе барање за развод, среде низа правни битки што следеа.

Џоли претходно ја изрази својата желба да го напушти Лос Анџелес, нагласувајќи дека е врзана за градот само додека сите нејзини шест деца со Пит не наполнат 18 години, што ќе се случи во јули, на роденденот на близнаците Нокс и Вивиен.

