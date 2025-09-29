Анастасија Ражнатовиќ покажа што прави наутро: Еве како ја одржува витката линија

Анастасија Ражнатовиќ наследничката на Цеца Ражнатовиќ, строго се придржува до својата исхрана, која вклучува здрави оброци секој ден.

Анастасија често покажува дека утрото го започнува во теретана, а сега покажа дека има здрава ужина непосредно пред ручек.

Овој пат тоа беше овесна каша со малини и чоколадо, со боровинки како прилог. Ова е хранлива ужина што можете да ја јадете без да се чувствувате виновни.

Инаку, Анастасија се грижи за своето здравје и изглед секој ден, а покрај редовните тренинзи, ги елиминирала сите нездрави намирници и преработени шеќери.

Foto: Printscreen/Instagram