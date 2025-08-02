Ана Стојановска со џемпер и бикини на плажа: Студи или жеже, голото секси га*е на мегдан „реже“

Соблекувањето на македонската актерка Ана Стојановска не и страно. Актерската професија не само тоа што и го дозволува, туку често пати и и’ го наметнува, како на пример во сцените од нејзиноте филмски и театарски улоги.

И можеби Анa и нема бујни силиконски облини, ама затоа наместо на старлета, наликува на сирена штом се соблече во бикини.

Така беше и овој пат кога шармантната актерка со манекенски пропорции споделила неколку летни морски фоторафии од Франција на кои зрачи со стил и малку поинаков сексапил.

Таа е своја, оригинална и зрачи не само со привлечност и своевидна убавина, туку и со необична и специфична нескротлива харизма, која ретко која убавица ја поседува.

За разлика од многумина кои преферираат бучни и плажи со многу гужва, Ана ја преферира интимата, тишината, мирот и спојот со природата.

Таа со поглед кон морското синило во далечина, а фотографот, па и следбениците, тука близу и во фокус на згодното секси га*е.

Иако навидум времето и не баш и било погодено за сончање, туку напротив за спој на бикини со џемперче и борба со ветарот да се облечат панталони, од се’ она приложеното се гледа дека убавата актерка и тоа како уживала.

Секое лето Ана по правило има фото галерија од летните доживувања и лично искуство кои навидум се сцени од филм, а и ова 2025-то не беше исклучок.

фото: instagram printscreen/ anchi.stojanovska