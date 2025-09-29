Ана Севиќ за желбата што не ми ја исполнила на Саша Поповиќ: „Му останав должна“

Ана Севиќ се прослави како пејачка во„ Ѕвезде Гранда“, по што влезе во водителските води, а многумина сè уште се прашуваат дали планира да се врати на пејачката сцена, како што зборуваше во специјалната емисија на Гранд.

– Зависи од моментот. Јас одамна се повлеков од оваа пејачка сцена и на крајот бев водителка многу подолго, но музиката е моја љубов и секогаш ќе остане таква, но ситуацијата е таква што сакам да дадам се од себе за моите деца – искрена е водителката.

И додека многу пејачки се враќаат на јавна работа кратко време по породувањето, Ана не сака да ги занемари своите семејни обврски, кои сè уште се нејзин приоритет во животот.

– Постојано ја имав таа дебата со Саша Поповиќ, тој постојано велеше: „Не те разбирам, ги имаш сите услови, изгледаш совршено и пееш, но не“. Ситуацијата е таква, можеби ќе се промени, никогаш не се знае, но јас навистина правам она што го чувствувам и како што мислам дека треба. Децата се мали и сакам да бидам тука за нив тројцата што е можно повеќе – објаснува Севиќ.

На прашањето дали би снимила дует со Драк Лазиќ, Ана одговара:

– Размислувавме за тоа, и не помина ниту еден ден, а Саша да не ме охрабри да најдам песна. Ништо не е исклучено, некаде му должам на Сале и ќе се случи ако најдеме песна. Имаме различен профил на пејачи, но ако најдеме средина каде што двајцата можеме да „пливаме“, зошто да не – тврди водителката.

фото:Instagram printscreen/ anasevicofficial