Ана Николиќ ѝ го грабна микрофонот на Андреа Чекиќ (видео)

Ана Николиќ го грабна микрофонот од својата колешка Андреана Чекиќ, а нејзините постапки предизвикаа лавина од коментари.

Скоцкани од глава до пети, Ана Николиќ и Андреана Чекиќ се забавуваа заедно во едно кафуле во главниот град.

Кога пејачките се пуштија во шема, Андреана Чекиќ се согласи да го отпее својот хит „Budi mi neko“, а во еден момент Ана Николиќ ѝ го грабна микрофонот. За да биде уште полошо, микрофонот, почнал да „бучи“, што ги довело присутните до солзи од смеа.

„Ана Николиќ го расипа микрофонот“, „Нека пее Чеќик“, „Па, тие се шоу програма“, „Убаво е да се види Ана во нејзин елемент“, се само дел од коментарите под видеото.

фото: print Screen/Instagram /ananikolicofficial