Александра Младеновиќ му даде втора шанса на екс- момечето, па дури е подготвена за брак

Пејачката Александра Младеновиќ неодамна се смири со своето поранешно момче и наводно веќе планира свадба.

Александра е повторно заедно со своето поранешно момче, угостителот Дарко Добричанин, со кого раскина пред една година.

– По раскинувањето, Александра и Дарко останаа во добри, пријателски односи и повремено се слушаа, сè додека тој не одлучи да ја покани на вечера во неговиот ресторан, кој го отвори на Дорќол. Александра со задоволство ја прифати поканата и дојде со нејзината кума Вања Мијатовиќ, која ја запозна со Дарко. Оттогаш, се гледаа почесто и сфатија дека меѓу нив сè уште постојат емоции што не им дозволуваат да најдат нови партнери. Едноставно, не можеа да продолжат понатаму затоа што нешто постојано ги влечеше еден кон друг – рече извор близок до двојката и додаде дека овој пат решиле да ја продолжат својата врска, но под различни услови.

– Сега сè е различно и порелаксирано, а тие се поинтимни од порано. Кога се појави муабетот за помирување, таа му стави до знаење дека, ако нешто некого го мачи во врската, треба веднаш да го каже јасно и гласно, а не да ги турка проблемите под тепих, што беше случај кога штотуку ја започнаа својата врска. Таа исто така го замоли да не зборува јавно за врската, иако се појавија заедно на концертот на Слаѓа Алегро минатиот викенд.



– Друштвото на Дарко ја обожава Александра. Секогаш кога ќе го видат, сите го прашуваат: „Дали доаѓа снаата?“ Луѓето ја перцепираат како скромна, културна и вредна девојка, без трага од суета или лоша енергија. Му советуваат да се ожени со неа, бидејќи вакви жени ретко се среќаваат денес – рече соговорникот и откри дека Дарко претходно не размислувал за родителство, но сега отворено зборува за желбата да стане млад татко.

– Откако ја обновија својата врска, тој сè почесто размислува за своето семејство, вели дека во Александра гледа идеален партнер и дека би можел да го замисли животот со неа. Единственото нешто за кое не се согласуваат е свадбата. Таа би претпочитала традиционална церемонија, додека Дарко би имал тридневна свадба. Едно е сигурно, двајцата сакаат да се венчаат! Ќе видиме дали овој пат ќе успее – заклучил изворот.

фото:Instagram printscreen/ aleksandra_mladenovic_