Александра Младеновиќ јасно и гласно до посилниот пол: „Додворувајте ми се!“

Александра Младеновиќ гостуваше на Радио С3 каде што коментираше за насловите за себе, а посебно внимание привлече со своите одговори за своите партнери.

Таа, исто така, коментираше за извештаите дека се мажи и им стави до знаење на своите додворувачи дека засега не треба се откажуваат од неа.

– Никогаш. Ова е дезинформација. Веќе го кажав тоа, не се мажам. Да не ги разочарам моите додворувачи. Слободно додворувајте се понатаму. Не се мажам, не сум се помирила, бидејќи кога ставам крај на врска, без разлика дали е врска или пријателство, што и да е. Имам висок праг на толеранција, кога ставам точка веќе нема запирка и Александра не се свртува, ми рече на С3.

Таа, исто така, објасни што мора да има еден маж за да ја освои.

– Прво пре се’, мора да биде добар човек. Да биде господин, а не да се кити со туѓи пердуви и нема да пцуе. Може да има 40 години, но е дете во главата. Тоа нема апсолутно никаква врска со возраста, туку со незрелоста. Нека ме заобиколат оние старлетани што сакаат да се сликаат до мене.

– Сигурна сум дека сите мажи ме сакаа, некои помалку, некои повеќе, и сигурна сум дека никогаш не ме заборавија. Никој од нив, бидејќи бев човек кон сите. Бев искрена и лојална кон сите, што е најважно за мене, а фактот дека некои не беа такви е друга работа – рече Александра.

фото:Instagram printscreen/aleksandra_mladenovic_