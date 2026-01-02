Актерот Вил Смит обвинет за сексуално злоставување, го пријавил маж

Актерот Вил Смит се соочува со обвиненија за сексуално вознемирување поднесени во Лос Анџелес непосредно пред Нова година, според документите добиени од „Fox News Digital“.

Брајан Кинг Џозеф, професионален виолинист, во тужбата тврди дека Смит „намерно го намамил и го подготвил за понатамошно сексуално злоставување“.

Тужбата е поднесена против добитникот на Оскар и неговите соработници во „Treyball Studios Management, Inc“.

По неговиот прв настап со Смит во декември 2024 година, пејачот на „Gettin’ Jiggy Wit It“ наводно го регрутирал Брајан да му се придружи на турнејата „Based on a True Story: 2025“.

Брајан тврди дека нивната врска „станала поблиска“ откако Смит му понудил можност да свири на неколку песни за неговиот претстоен албум.

„Смит и тужителот почнале да поминуваат дополнително време сами, а Смит дури му рекол на тужителот: „Ти и јас имаме толку посебна врска што ја немам со никој друг“, и други слични изрази што укажуваат на неговата блискост со тужителот“, се наведува во документите.

фото:Instagram printscreen/ willsmith