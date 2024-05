Актерот на 78 години фатен на нудистичка плажа со 22 години помлада девојка: Познатиот Тајвин Ланистер од „Игра на тронови“ е познат по бурниот љубовен живот (фото)

Актерот Чарлс Денс има одиграно бројни важни улоги, а на светската публика и е најпознат како Тајвин Ланистер од серијата „Игра на тронови“.

Неговиот бурен љубовен живот често привлекува внимание, а веќе некое време е во врска со сликарката и филмска продуцентка Алесандра Алма Маси, 22 години помлада од него. Ја запознал на снимањето на филмот „The Book of Vision“, а папараците неколку пати ги фотографирале како уживаат заедно.

Тие сега беа фотографирани од папараците на нудистичка плажа во Шпанија, а овие фотографии го обиколија светот.

