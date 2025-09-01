Адријана Кеш доби понуда од Душко Тошиќ: „Не и кажувајте на Карлеуша“

Атрактивната фолк пејачка Адријана Ацевска ја дочека изненадување од инвестувањата на нејзиниот Инстаграм профил.

Имено, така фино и убаво релаксирана по враќањето од одморт во Тунис, Ацевска за момнет при прв поглед од новините кои приостигнале на нејзина сметка, беше оставена во чудо.

Ни повеќе ни помалку, туку и пристигна подуда за пријателсво од екс- сопругот на Јелена Карлеуша – Душко Тошиќ.

Впрочем и немаше зошто да биде чудно, освен само за една работаа која на пејачката не и е јасно како се уште е во подем по социјалните мрежи.

-Седете мирни, имам понуда од Душко Тошиќ… п.с не кажувајте на Карлеуша, не можам сега да се расправам… Јас не знам како не им се смачи на „Душко Тошиќ“ луѓево со лажни профили.- стои во описот од фотографијата со лажен профил кој сака виртуелно да ја дружи пејачката.

Дека профилот е леажен, евидентно, но сепак тука стои обожавател со потенцијал дека и тоа како смета дека токму преку Тошиќ ќе допре до пејачката – барем засега виртуелно.

Но за да си нема главоболки и се уште да биде со поглед од летна релакцасија, Адријана останува на расположението што ја држи од Тунис, а тој некој Душко – може и да почека…

фото:Instagram printscreen/ adrijana_acevska/ duskotosic