Адел го прекина долго очекуваниот концерт во Минхен за да ги гледа Олимписките игри (фото)

Адел во моментов е во Минхен, каде што ќе има концерти до крајот на месецот, а веќе на вториот концерт го привлече вниманието на светската јавност со една постапка.

Својот прв концерт Адел мораше да го прекине за да соблече дел од својот фустан кој беше воден од дождот, а вториот го прекине за да ги гледа Олимписките игри кои се одржуваат во Париз.

Стануваше збор за женското финале на 100 метри, кое Адел го пушти на големиот екран за да го проследат сите 80 илјади присутни фанови.

Adele has stopped the concert and the screens started playing women’s 100m final. #Olympics

pic.twitter.com/w6CZqhqgoF

— Adele Stats (@StatsAdele) August 3, 2024