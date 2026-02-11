ChatGPT ќе прикажува реклами – Еве сè што треба да знаете

ChatGPT на OpenAI, најпопуларниот четбот со вештачка интелигенција во светот, започна со тестирање на реклами во Соединетите Американски Држави, што претставува голема промена за производ кој функционираше во голема мера без рекламирање од неговото лансирање во 2022 година.

Еве што се менува – а што не.

Кој ќе гледа реклами?

Пробниот период првично се тестира за најавени корисници од САД на Free ниво на OpenAI и неговиот понов план за претплата Go.

Планот Go, воведен во средината на јануари, чини 8 долари (6,7 евра) месечно во САД. Корисниците на планови со повисока претплата – вклучувајќи Plus, Pro, Business, Enterprise и Education – нема да гледаат реклами, соопшти компанијата.

„Нашиот фокус со овој тест е учењето“, се вели во блог постот на OpenAI. „Обрнуваме големо внимание на повратните информации за да можеме да се осигураме дека рекламите се корисни и природно се вклопуваат во искуството на ChatGPT пред да се прошириме“.

Во примерите што ги сподели компанијата, рекламите изгледаат како банери.

Дали рекламите ќе влијаат на одговорите на ChatGPT?

OpenAI вели дека рекламите нема да влијаат на одговорите на ChatGPT.

Во блог пост во кој се осврнува на загриженоста за тоа како рекламирањето би можело да влијае на одговорите, OpenAI се обиде да ги увери корисниците: „Рекламите не влијаат на одговорите што ви ги дава ChatGPT и ние ги чуваме вашите разговори со ChatGPT приватно од огласувачите. Нашата цел е рекламите да поддржат поширок пристап до помоќни функции на ChatGPT, а воедно да ја задржат довербата што луѓето ја имаат во ChatGPT за важни и лични задачи“.

Компанијата вели дека рекламите ќе бидат јасно означени како спонзорирани и ќе се чуваат одвоено од органските одговори.

Како ќе се персонализираат рекламите?

При тестирањето, OpenAI ги спореди рекламите со корисниците врз основа на теми за разговор, минати разговори и претходни интеракции со реклами.

На пример, некој што истражува рецепти може да види реклами за услуги за достава на намирници или комплети за оброци.

Огласувачите нема да имаат пристап до индивидуални податоци за корисниците, според OpenAI, и наместо тоа ќе добиваат агрегирани информации како што се прегледи и кликови.

Корисниците ќе можат да ја видат историјата на интеракција со реклами, да ја избришат во секое време, да отфрлат реклами, да дадат повратни информации, да видат зошто им е прикажана реклама и да управуваат со поставките за персонализација.

Каква беше реакцијата на лансирањето на рекламите на ChatGPT?

Најавата, првпат објавена минатиот месец, предизвика критики и сатира за време на емитувањата на Супербоул во недела.

фото:Freepik

извор:нетпрес