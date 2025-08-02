4 места каде што никогаш не треба да чувате зимница

Дојде време кога ја користиме нашата зимска храна, но важно е да знаеме каде и како да ја складираме за да не се расипе.

Ако сте ставиле тегли со зимска храна на едно од овие места, ризикувате да останете без неа.

Во близина на извор на топлина

Понекогаш, поради недостаток на простор, домаќинките ја складираат зимската храна во висечки делови од кујната, на горните полици, што дефинитивно не се препорачува.

Топлината од сите грејни елементи во куќата се собира во повисоките делови од станот, што значи дека теглите ќе се загреат, а она што го складирате за зимата ќе пропадне од топлината. Ако случајно сте ги складирале на такви места, за да ја зачувате зимницата, преместете ја на ладно и темно место.

Отворена тераса

Не е препорачливо ниту да ја чувате зимата на отворени тераси, бидејќи во суровата зима ризикувате теглите да замрзнат и да пукаат, а кога е топло тие можат да се загреат и содржината внатре да се расипе.

Фрижидер

Поголемиот дел од она што ви останало како зима не треба да се чува во фрижидер. Ова особено важи за оние производи што содржат шеќер, како што се џемови и овошни џемови.

Само зимницата што има ограничен рок на траење или тегли со кисели краставички, шарена салата или ајвар што веќе сте ги отвориле се погодни за складирање во фрижидер.

Место со влага

Местото што се смета за најдобро место за складирање на зимски зеленчук е подрумот. Се смета дека има стабилна и доволно ниска температура, а е и темно. Меѓутоа, ако има влага во подрумот, ова не е добро решение, бидејќи зимскиот зеленчук може да мувлоса.

фото:Freepik

извор:popara.mk