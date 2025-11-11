3-те најпосетувани градови во светот: Првиот никој не го очекуваше – мора да ги посетите

Иако многумина би помислиле дека Париз е најпосетуваниот град на планетата, или можеби Њујорк, тоа се Истанбул, Лондон и Дубаи.

Дубаи, Обединети Арапски Емирати

Овој футуристички град го освои третото место со 16,8 милиони посетители минатата година.

Дубаи се издвојува по своите импресивни и модерни хотели – вклучувајќи го и одморалиштето во облик на месечина кое сè уште не е отворено – и амбициозните планови за проширување на должината на своите јавни плажи за 400 проценти.

Овој бисер од Блискиот Исток продолжува да привлекува сè поголем број туристи од целиот свет.

Покрај уживањето во одморите во одморалиштата „сè вклучено“, прошетките по препознатливата марина и возбудливиот ноќен живот на Обединетите Арапски Емирати, посетителите на Дубаи доаѓаат и за шопинг и забава.

Меѓу најпосетуваните места е „Дубаи Мол“, огромен трговски центар кој се смета за една од главните атракции на градот благодарение на импресивниот број продавници и објекти.

Лондон, Обединето Кралство

На второ место е Лондон, кој привлече речиси 20 милиони туристи во 2023 година. Градот е полн со историски знаменитости, како што се познатиот Биг Бен и Тауер Бриџ, и тешко е да се изостави од која било листа за патување.

Иако времето честопати не е идеално, британската престолнина плени со својата богата историја што се протега повеќе од две илјади години и својот уникатен космополитски шарм.

Без разлика дали е дождливо или сончево, Лондон брзо ги плени посетителите. Ако одлучите да го истражите градот надвор од класичните туристички рути, ќе откриете безброј скриени бисери што го прават посебен.

Истанбул, Турција

На самиот врв на листата е Истанбул, град што ги поврзува двете страни на светот – Источна Европа и Западна Азија. Неговата уникатност лежи во комбинацијата на европска елеганција и ориентална традиција, што го прави единствено место во светот.

Според најновите податоци, Истанбул бил домаќин на околу 20,2 милиони туристи, што претставува зголемување од дури 26 проценти во споредба со претходната година. Оваа метропола, богата со историја, култура и единствена атмосфера, со право ја носи титулата најпосетуван град во светот.

извор:курир.мк

фото:freepik