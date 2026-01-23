1.000 евра по дете и 10.000 за летен одмор: Објавени детали за спогодбениот развод на Јелена Карлеуша и Душко Тошиќ

По драмата меѓу Душко Тошиќ и неговата поранешна сопруга Јелена Карлеуша што се случи поради ситуацијата на Дедиње, медиумите открија и колку алиментација плаќа поранешниот фудбалер.

Душко Тошиќ во среда попладне „провалил“ во станот на Дедиње каде што Јелена Карлеуша и нејзините ќерки живеат од нивниот развод.

Тој во таа прилика ги сменил бравите на вратите, а скандалот настанал поради изјавата на пејачката дека поранешниот фудбалер не плаќа алиментација.

Во меѓувреме, Тошиќ, преку својот адвокат, изјави дека редовно ги плаќа обврските кон децата и дека должи нула динари, а сега се откриени деталите за пријателскиот развод што го потпиша со пејачката.

Според тој договор, Душко е должен да уплаќа 2.000 евра месечно на сметката на Јелена Карлеуша, во противвредност на динари, или 1.000 евра по дете. Особено интересна е клаузулата во договорот дека Тошиќ е должен да уплаќа и 10.000 евра еднаш годишно за летниот одмор на децата.

Сè уште не е познато која од овие ставки Тошиќ не ја исполнил, па Јелена јавно се пожали дека нејзиниот поранешен сопруг не го почитува договорот.

– Дали да ја кажам вистината?! Тој не плаќа алиментација, еве ја жалбата сега – рече Јелена и додаде:

– Се обидувам да го решам овој проблем надвор од медиумите и преку некои човечки односи преку адвокати, но не успевам. Во име на сите жени кои се борат за правото да ја добијат оваа помош од своите партнери и татковците на своите деца, должна сум да зборувам за тоа. Србија воведе нов закон, според кој ова ќе биде регулирано. Ако едниот родител не исплати две алиментации на другиот родител кој има старателство над децата, другиот ќе ја наплати од државата, а државата ќе го гони оној кој не ги исполнува своите законски пропишани обврски. Значи, и Душко ќе биде решен – објасни Карлеуша.

Во оваа пригода се огласи и Никола Премовиќ, адвокатот на Душко Тошиќ.

– Како адвокат на Душко Тошиќ, и по негов налог, во врска со разни медиумски написи поврзани со наводниот „упад“ на Душко во неговиот стан, како и написи поврзани со неплаќањето алиментација за неговите малолетни ќерки, би сакал да истакнам следново:

Долгот на Душко за алиментација е нула динари. Затоа, тој не должи никаква алиментација.

Душко не провалил, не влегол во станот, ниту се „барикадирал“ во него, туку влегол во својот стан, кој му припаѓа според важечки договор за купопродажба. Не станува збор за насилна провала, туку за влегување во недвижниот имот во кој живее со неоспорна правна основа.

Во текот на разводниот период, договорот беше Јелена Карлеуша и нејзините ќерки да се преселат во вила на улицата „Аугуста Цесарка“, додека Душко ќе продолжи да живее во предметниот стан, што беше наведено и во договорот за развод. Бидејќи тоа преселување никогаш не се случи, Душко одлучи да се пресели во својот стан – се вели во соопштението.

Foto: print screen/Instagram/tiktok/divainedit