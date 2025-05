Ѕвездата од „Чувари на плажата“ снимен во инвалидска количка по смртта на поранешната сопруга

Американскиот актер и пејач Дејвид Хаселхоф (72), познат по улогата на Мич Бучанон во култната серија „Baywatch“„Чувари на плажата“, беше виден во понеделник во инвалидска количка на аеродромот во Канкун, Мексико.

Актерот се враќал од одмор со својата сопруга, 45-годишната манекенка Хејли Робертс, само неколку недели по трагичното самоубиство на неговата поранешна сопруга, американската актерка Памела Бах.

Според извор близок до Хаселхоф, актерот долго време се борел со здравствени проблеми, а дополнително бил погоден од веста за смртта на неговата поранешна партнерка. Истиот извор тврди за „Дејли меил“ дека актерот со децении се бори со алкохолизам и самолекување, што денес му е тешко и нешто за кое длабоко жали.

David Hasselhoff, 72, sparks concern in wheelchair at airport after ex-wife’s suicide https://t.co/u2fzWTNMqM pic.twitter.com/dL1kY9udSx

— New York Post (@nypost) May 8, 2025