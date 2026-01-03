„Златна бубамара на популарноста 2026“,  ќе се одржи на 26 февруари во арената „Борис Трајковски““

Најновото издание на „Златна бубамара .

Под мотото „Апсолутна власт – апсолутна забава“, познатата манифестација – сатирично и музички ќе ја раскаже изминатата 2025 година, заедно со најпознатите уметници од Македонија, регионот и светот.

Оваа година за прв патна Златна Бубамара ќе имаме можност да видиме една голема светска музичка легенда со респектирачко музичко порфолио, која организаторите ќе ја откријат 10 дена пред настанот.

Билетите се пуштени во он-лајн продажба преку сервисите на www.mktickets.mk www.karti.com.mk или директно https://www.karti.com.mk/zlatna-bubamara-2026.nspx

Од 3 јануари мал дел од билетите се пуштени во продажба во „аналогна“ продажба преку цвеќарницата „Розе Веро 2“.