Жика Јакшиќ се расплака среде емисија: „Ти благодарам, Боже, за сè, секоја солза вреди!“

Жика Јакшиќ често се распаѓа емоционално во шоуто „Никад није касно“ и рони солзи кога натпреварувачите пеат одредени песни, но и ги раскажуваат своите тешки животни приказни.

Во еден момент, тој откри што го доведува до солзи и истакна дека има среќа што е толку емотивен што има способност да плаче.

– Луѓето често ме среќаваат и ми велат дека е неверојатно колку емоции можат да поминат низ телевизијата, да допрат до луѓе кои навистина имаат таков сензибилитет да го препознаат. Мора да признаеме дека не сите од нас се надарени со емпатија и способност да ги почувствуваат емоциите на другите луѓе, и радоста и тагата – рече Жика Јакшиќ, а публиката го награди со громогласен аплауз.

– Додека го кажувам ова, чувствувам радост. Толку сум среќен што сме толку многу. Понекогаш мислиме дека светот тргнал во поинаква насока, дека се свртел и дека ѓаволот зел сè под своја контрола, но оваа емоција е доказ дека не е така. Има уште многу вакви од нас и затоа сме најгледани – рече низ солзи и истрча да го прегрне својот пријател Саша Милошевиќ Маре:

– Секоја солза вреди! Драг Боже го гледа сето ова. Ти благодарам, Боже, за сè. Многу сум горд што сме дел од оваа почесна сфера и од ова шоу. Ние сме најгледани затоа што има луѓе кои го препознаваат ова како искрена емоција – истакна Јакшиќ.

фото: Instagram printscreen/ Nikad nije kasno