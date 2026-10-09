Згодна Албанка во мини-здолниште и ултрависоки штикли направи шоу на теренот (ФОТО/ВИДЕО)

Франческа Рустем, 21-годишна албанска спортска новинарка и ТВ-водителка, привлече големо внимание со фотографиите што ги објави по натпреварот меѓу Албанија и Сан Марино во Лигата на нации.

За известувањето од теренот избрала тесен црн мини-фустан со изрези кај половината и тенки прерамки, кој го искомбинирала со многу високи потпетици.

На една од фотографиите позира со микрофон во раката и нога потпрена на фудбалска топка. Судејќи според кадрите, Рустем вешто се движи по тревникот и во вакви чевли.

„Вашата омилена спортска девојка, секогаш на задача“, напиша таа покрај фотографиите. Во видео, пак, ја покажа својата подготовка пред натпреварот, опишувајќи ги високите потпетици како најудобни.

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Рустем е активна во светот на манекенството уште од тинејџерските денови и работела за големи светски брендови, меѓу кои и „Гес“. Таа се занимава и со студии по право, а на албанската телевизија „Топ ченел“ се појавила како водителка на спортските емисии „Процеси Спортив“ и „Топ арена“.

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Покрај телевизиските ангажмани, Франческа е активна и на социјалните мрежи, каде што често привлекува внимание со своите објави и отворените ставови.

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View this post on Instagram A post shared by FRANCESKA RUSTEM (@franceskarustemm)