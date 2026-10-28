Замислувате некој друг за време на секс? Еве дали е измама или само фантазија

Дали фантазирањето за некој друг за време на интимни моменти со партнерот е само безопасна фантазија, или е знак дека нешто недостасува во врската? Одговорот не е секогаш едноставен, а границата помеѓу мислите и неверството е нешто што сами ја дефинирате.

Може да се случи, за време на интимни моменти, вашите мисли да одлетаат кон некој друг – поранешен партнер, познаник или едноставно некој што ви го привлекол вниманието. Но, дали таквите мисли укажуваат на тоа дека нешто не е во ред во врската, или се тие едноставно дел од нечиј приватен свет на имагинација?

Сексуалните фантазии не мора да бидат знак за незадоволство од партнерот. Тие можат да се појават дури и во стабилни врски, исполнети со љубов, привлечност и блискост. Затоа, самото замислување на друга личност не значи нужно дека чувствата кон партнерот избледеле.

Истражувачот на сексуалноста Џастин Лемлер, автор на книгата Tell Me What You Want („Кажи ми што сакаш“), ги проучувал фантазиите на повеќе од 4.000 Американци. Неговата работа покажува колку овие фантазии се разликуваат од човек до човек, а истовремено укажува и на тоа дека она што некој го замислува, не значи автоматски дека тој сака и да го реализира во реалноста.

Дали фантазирањето за некој друг претставува облик на неверство?

Одговорот зависи од тоа како партнерите ја дефинираат верноста и какви граници поставиле во својата врска. Како и да е, важно е да се направи разлика помеѓу мислите што се појавуваат спонтано и конкретните постапки што ја нарушуваат довербата.

Една фантазија може да биде минлива – да произлезе од љубопитност или желба за ново возбудување – без никаква намера да се промени нешто во реалниот живот.

Поради тоа, не е оправдано секоја минлива мисла веднаш да се толкува како знак за изневерување или како проблем во врската. Но, што ако истата личност постојано ви се појавува во мислите?

Повременото замислување на некој друг не мора да биде причина за загриженост. Сепак, доколку ви е тешко да уживате во интимноста со партнерот без такви мисли, или ако забележите дека станувате емоционално оддалечени, можеби вреди да размислите за сопствените потреби.

На некои луѓе можеби им недостасува возбудување, додека други можеби копнеат по повеќе внимание, нежност или поотворен разговор за своите желби. Ваквите чувства не значат автоматски дека љубовта избледела; напротив, тие можат да послужат како можност подобро да се разберете себеси и врската во која се наоѓате.

Дали треба да ја споделите секоја фантазија со партнерот?

Отвореноста и довербата се клучни за здрава врска, но тоа не значи дека партнерите мора да ја споделат секоја мисла што ќе им помине низ главата.

Наместо разговорот да се фокусира на конкретните личности што ги замислувате, покорисно е да разговарате за потребите, желбите и работите што би можеле да ја подобрат вашата заедничка интимност. Овој пристап може да им помогне на партнерите подобро да се разберат, без притоа непотребно да се повредат.

На крајот на краиштата, фантазијата и изневерувањето не се исто. Меѓусебната почит, искреноста, договорените граници и постапките што покажуваат посветеност кон врската имаат многу поголема тежина од минливите мисли.

извор:попара.мк

фото:Freepik