За да „маскира“ еден скандал – создаде уште поголем: Градите на позната манекенка испаднаа (видео)

Славната манекенка Кејт Мос малку премногу се опушти на Неделата на модата во Париз. Откако првично се појавија фотографии од неа во лоша форма пред еден клуб, Кејт сега се обиде да се прикаже во поинакво светло.

Познатата манекенка со децении привлекува внимание со својот животен стил, како и со својот изглед, а на ревијата на Том Форд дојде во елегантен црн костум со светки.

И за да заборави сè што се случи што е можно поскоро, Кејт сега мораше да направи нешто ново, па ја откопча јакната до половина на стомакот, и во еден момент ѝ испадна брадавицата. Кејт го забележа ова, но не сакаше ништо да направи и продолжи самоуверено да позира за фотографите. @madamefigarofr #parisfashionweek #fyp #pfw ♬ original sound – user.1828285091 #katemoss au défilé #tomford Во споредба со претходната состојба, моделот сега изгледаше доста добро и смирено, а не сакаше да коментира за инцидентот. Иако зад себе има завидна кариера, за жал, во последниот период многу повеќе се зборува за нејзиниот приватен живот и јавно однесување, а сето тоа поради алкохолот и дрогата, поради што низ годините го добива прекарот „лошо девојче“.

foto: printscreen/tiktok