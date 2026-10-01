„Weaving“ – современ танцов перформанс во Младинскиот културен центар

Совремниот танцов перформанс „WEAVING“, на авторките и кореографки Адријана Данчевска-Ровчанин и Александра Петрушевска, ќе биде изведен вечерва, во 21 часот во Дансинг салата на МКЦ во Скопје. Втората изведба перформансот ќе ја има на трети октомври во 21:30 часот во Културно-информативниот центар во Битола. Претставата е во продукција на Танц Бункер – Платформа за независен танц.

„WEAVING“ е дијалог меѓу две кореографски перспективи, во кој физичките и музичките форми се среќаваат, повторуваат, разградуваат и повторно се обликуваат. Како појдовна точка, авторките земаат ритуални обичаи од македонското културно наследство – традицијата на плетење коса и машкото оро „Тешкото“ – кои во претставата се реконтекстуализираат и фрагментираат, при што отвараат поинакво читање низ телото, неговите односи и присуството во просторот.

Претставата ја брише границата помеѓу современиот танцов перформанс и концерт, изведени во живо, поврзувајќи ги движењето, звукот и непосредното присуство на изведувачите. Низ ритуалите на секојдневните навики, како танцување, слушање, одмор и траење, делото ги истражува односите меѓу телата и нивната поврзаност, но и редефинирање и ослободување од структурите што самите ги создаваат.

фото:Плакат/МКЦ