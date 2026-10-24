Мирис на свадбарски купус, домашни специјалитети и есенска дружба: Утре „Есенско пазарче“ во Ново Село, Кумановско

Мирисот на свадбарски купус, домашните специјалитети и шаренилото на есенските плодови утре ќе создадат вистинска селска атмосфера во Ново Село, Кумановско.

Во недела, 25 октомври, од 10:30 до 15:00 часот, во Туршијара „Суперкиз“ ќе се одржи „Есенско пазарче 2026“, настан кој ги обединува традиционалната храна, локалните производи, народните обичаи и грижата за природата.

Во организација на здружението „Рурал Ума Сто“ од Умин Дол, пазарчето ќе биде можност посетителите да поминат едно поинакво неделно претпладне, да уживаат во домашни вкусови и да се запознаат со богатството на руралната традиција.

Една од главните гастрономски атракции ќе биде подготовката на свадбарски купус, традиционално српско јадење кое е особено карактеристично за овој крај. Овој специјалитет, кој се подготвува со долго и бавно готвење на кисела зелка и месо, е неизоставен дел од многу семејни прослави и собири во кумановскиот регион.

Покрај свадбарскиот купус, посетителите ќе можат да уживаат и во понудата на локална храна и домашни специјалитети, во амбиент што ја слави есента и вредноста на локалното производство.

„Есенско пазарче“ нема да биде само гастрономски настан. Посебно внимание е посветено и на едукативните активности. Од 10:30 до 15:00 часот ќе се одржува работилница за деца, а во 13:00 часот е предвидена работилница за компост, на која посетителите ќе имаат можност да се запознаат со компостирањето и неговото значење за намалување на органскиот отпад и создавање природно ѓубриво.

За вистинска празнична атмосфера ќе се погрижи Детско-младинскиот фолклорен ансамбл „СРМА“ од Куманово, кој ќе настапи во 12:00 часот и ќе ја збогати програмата со традиционални игри и народни носии.

Настанот започнува во 10:30 часот, а во 11:30 часот е предвидено поздравно обраќање на Роза Трајковиќ, организатор на настанот и претседател на здружението „Рурал Ума Сто“ од Умин Дол.

„Есенско пазарче“ е покана до сите што сакаат да побегнат од градското секојдневие и да поминат неколку часа во пријатна селска атмосфера, со добра храна, традиционални звуци и дружење.

А за оние што внимателно ја следат временската прогноза, организаторите имаат и своја, малку поинаква верзија: „Променливо облачно, со 100% шанси за есенско уживање!“

Без оглед на облаците, во Ново Село утре се најавува ден исполнет со домашни вкусови, традиција и добро расположение.

„Есенско пазарче 2026“ ќе се одржи во недела, 25 октомври, од 10:30 до 15:00 часот, во Туршијара „Суперкиз“, Ново Село, Кумановско.