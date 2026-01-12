Водителката суспендирана поради Карлеуша

Леа Киш откри дека во еден период нејзината плата била намалена поради пејачката Јелена Карлеуша.

Сепак, пошокантен факт беше признанието на Леа дека Карлеуша дури и ја поддржувала кога минувала низ пекол.

– Никогаш не бев во ничиј клан. Едноставно бев доволно храбра да ги доведам моите гости покрај уредникот во секое време. Во тоа време, Карлеуша не беше на списокот на оние што можат да влезат во медиумската куќа каде што работев, но таа беше актуелна и ја поканив. Потоа прифатив намалување на платата, но имав одлична емисија. Никогаш не подлегнав на влијанија, уцени и забрани. Многу пати бев казнувана. На Јелена ѝ беше забрането, но решив да ја поканам, што можеше да се случи. Емисијата беше во живо. Единственото нешто што уредникот можеше да го направи беше да ме повика и да ми каже дека сум суспендирана или дека ми се одземени 50 проценти од платата – рече Леа во едно интервју.

Да потсетиме дека Леа ја започна својата телевизиска кариера во 1983 година во ТВ Белград, по што се пресели во ТВ Политика, каде што стана уредник на информативната емисија „Дан“ на само 24 години.

– Во тоа време беше сензационално и ужасно, а сега ми се чини бенигно и смешно што ми се случи кога успеав да добијам ексклузивно интервју на патријархот Павле за РТС преку Теолошкиот факултет, но тоа не помина низ нашата редакција, уредникот не го одобри, па овој не го одобри, потоа оној не, па не го испрати својот новинар, но јас го направив сето тоа и донесов божествено интервју пред Божиќ кое не беше емитувано, тоа беше голем скандал, а јас бев казнета еден месец – рече таа дека е водителка за тамошните медиуми.

фото:Instagram printscreen/blogofdiva and mega.zvezda.jk/leakisjokic