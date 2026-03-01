Водителката на Пинк и беше лута на Марија Шерифовиќ, а сега јавно ја откри причината за тоа

Пејачката Марија Шерифовиќ се вклучи во емисија во живо и ја искористи можноста директно да се „пресмета“ со водителката Бојана Лазиќ.
Марија ја праша дали има некаков проблем меѓу нив, бидејќи тоа го слушнала.
– Слушнав дека Бојана ми е лута. Се испостави дека всушност е вистина – рече пејачката, барајќи објаснување.
Водителката беше изненадена од нејзиното прашање, па од студиото одговори дека сè произлегува од откажувањето на нејзиното гостување.
– Бев лута кога ми откажа, но набрзо ја дознав причината и сè беше јасно – призна Лазиќ.
Сепак, таа набрзо нагласи дека тоа сега е минато.
– Нема шанси сега да сум лутаа. Таа е мојата омилена пејачка – додаде потоа.
Марија ја слушаше внимателно и ѝ рече во свој стил:
– Не дозволувај тоа да ти се случи повторно – беше јасна.
фото:instagram printscreen/ bojanalazic00/serifovic