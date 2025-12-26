Во тантела без градник: Нивес Целзиус со божиќна честитка која останува во меморијата

Постојат два вида божиќни честитки. Оние со пејзаж, снегулки и цитат за мир во душата и оние објавени од Нивес Целзиус. Погодете кои се повеќе споделувани, коментирани и запомнети. Додека првите генерално завршуваат со скролување за половина секунда, вторите го запираат скролувањето. Не затоа што се обидуваат да бидат посебни, туку затоа што се.

За Нивес Целзиус, ова долго време не е изненадување, туку образец. Додека повеќето луѓе го гледаат Божиќ како обврска да објават нешто „соодветно“, Нивес го третира како уште еден момент за личен печат.

Фотографиите се празнични колку што треба да бидат. Елката е таму, атмосферата е исто така, но јасно е дека декорот не е главната тема.

А оваа година, ќерката на Нивес, Таиша, е исто така во кадарот.

Коментарите, како што се очекуваше, не се за дискусија, туку за размена на комплименти.

„Прекрасни“, „Двете сте толку убави“, „Најубави“, „Убавици“, пишуваат нивните следбеници.

Foto: printscreen/instgaram