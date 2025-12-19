Винодонија 2025: Скопје повторно ќе пулсира во ритамот на виното

Винодонија 2025 – најпрестижниот вински настан во Македонија и годинава ветува незаборавно искуство за сите љубители на виното. Деветтото издание на салонот ќе се одржи претстојниот викенд, сабота(20-ти) и недела (21-ви), од 16 :00 до 22:00 часот, во хотел Мериот, во Скопје

Во духот на предновогодишното расположение, Винодонија 2025 доаѓа токму во моментот кога градот пулсира со празнична енергија и желба за убави средби. Салонот ќе биде винска сцена за споделување на вкусови, емоции и моменти, идеално место за уживање во најдоброто од виното пред крајот на годината. Со внимателно одбран амбиент, богата програма и вински ритуали што ги слават сетилата, Винодонија 2025 воедно е и покана за достоинствено затворање на годината – со чаша вино во рака и со друштво што знае да препознае вкус и вредност.

Со повеќе од 75 вински брендови кои ќе изложат над 500 вински етикети, Винодонија 2025 ветува незаборавно винско патување. Посетителите ќе имаат можност да ги вкусат најдобрите вина од Македонија и странство, додека 15 гастро-изложувачи ќе ги надополнат елегантните вински моменти со ексклузивни деликатеси.

Интернационалниот карактер на Винодонија 2025 се огледува во присуството на винари и експерти од различни земји, кои ќе ги споделат своите најдобрите вина и најнови трендови во светското винарство. Оваа година, покрај македонските вина кои ја раскажуваат приказната на нашите лозја, посетителите ќе имаат можност да дегустираат и врвни вина од регионот и пошироко.

Водечкиот карактер на Винодонија 2025 ќе дојде до израз и преку едукативните работилници и предавања. Еминентни експерти од винската индустрија ќе споделат свои знаења на специјални мастер-клас дегустации и интерактивни сесии, кои се наменети за сите – од искусни вински познавачи до оние кои сакаат да ја продлабочат својата љубов и разбирање за виното.

Доколку сè уште немате билет, осигурете си го вашето место за овој настан. Билетите може да ги набавите онлајн на следниот линк: https://vinodonia.mk/shop/

Винодонија 2025 е прослава на креативноста, традицијата и љубовта кон виното.

Дојдете и бидете дел од ова незаборавно доживување!