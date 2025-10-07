Вики Миљковиќ и Ташке преплавени од емоции, синот прослави полнолетството

Вики Миљковиќ и Ташке организираа забава по повод полнолетството за нивниот син Андреј во престижен хотел во Белград на вода, а колегите се менуваа покрај микрофонот.

Музичката ѕвезда Вики Миљковиќ и нејзиниот сопруг, истакнатиот музичар Драган Ташковиќ Ташке, вчера го прославија 18-тиот роденден на нивниот син Андреј. Тие организираа забава во престижен хотел во Белград на вода, а на неа присуствуваа голем број нивни колеги од шоубизнисот.

На гламурозната прослава, мама Вики исто така го зеде микрофонот и ја исполни желбата на наследникот. Андреј сакаше неговата мама да му ја отпее песната „Махи, махи“, што и го направи, а потоа и нејзините хитови „Женске бубице“, „Црно на бело“…

Во еден момент, ѕвездите од светот на забавата се зафатија со микрофонот, а Снежана Ѓуришиќ го отпеа безвременскиот хит „Lepi moj“, како и „Prićaj mi, pricaj“, додека Вики и Ташке, прегрнати, ја пееја барабар со неа.

По неа, Јана Тодоровиќ го зеде микрофонот и го забрза ритамот со песната „Луне, Луне“. Радиша Трајковиќ Џани го зеде микрофонот и ја отпеа својата легендарна песна „Сам сам“.

Во еден момент, и Саша Матиќ се фатил за микрофонот, разоружувајќи ја публиката со својата изведба на песната „Nađi novu ljubav“, а присутните гости се согласиле дека ова бил еден од најтрогателните моменти на вечерта.

Дури и кумата Светлана Цеца Ражнатовиќ не можеше да не запее заедно со неа, а нејзините хитови одекнуваа низ целата сала. Дизајнерката се качи на стол за Цеца. Вики го прегрна својот колега Саша Матиќ и запеа заедно со него, додека сите присутни се забавуваа одлично.

Микрофонот се делеше од рака на рака меѓу колегите на Вика, а пееја и Тања Савиќ, Јана и многу други…

