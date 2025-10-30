Вереникот на Мелина Џиновиќ добил бебе пред четири месеци: Ја оставил партнерката додека таа била бремена

Поранешната сопруга на Харис Џиновиќ, Мелина Џиновиќ, неодамна се сврши со богат бизнисмен во Монако, а како што дознава „Блиц“, нејзиниот партнер добил дете пред само четири месеци.

Мелина ужива во љубовта со 25-години постар маж од Англија кој добил бебе со млада Украинка во јуни, а изворот ги откри деталите за „Блиц“.

– Новото момче на Мелина доби дете со убава и млада Украинка во јуни. Тој беше во врска со неа кратко време, која ја раскинаа за време на нејзината бременост. И покрај ова, тој не сакаше тоа да влијае на детето, за што призна веднаш по раѓањето – вели за Блиц изворот и истакна дека модната дизајнерка влегла во врска со него кога бил слободен.

– Дури по нивното раскинување со Украинката, тој ја запозна Мелина и започна врска со неа – заклучува изворот и додава дека Мелина треба да го запознае неговото најмало дете овие денови.

– Мелина ја прифати ситуацијата затоа што тоа беше неговиот живот пред неа. Овие денови ќе го запознаат бебето.

Мелина и нејзиниот избраник ќе имаат свечена венчавка на бродот.

фото:Instagram printscreen/hamelofficial