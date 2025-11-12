Вељко Ражнатовиќ или Мирко Шијан? Данијела Родиќ откри кој зет и е подраг

Мајката на Богдана, Бојана и Наташа Родиќ, Данијела Родиќ, само еднаш зборуваше за своите зетови.

Недолго откако нејзината ќерка Богдана Ражнатовиќ се омажи за Вељко Ражнатовиќ, Бојана се омажи и за Мирко Шијан, син на пејачката Гоца Божиновска.

Оттогаш, семејните односи на сите Родиќ, и нивните ќерки Бојана Шијан и Богдана Ражнатовиќ, ја интригираа јавноста. Бидејќи мајката на Богдана Ражнатовиќ имаше само пофални зборови за Вељко, многумина беа заинтересирани како Данијела го прифатила нејзиниот втор зет.

Сè на сè, мајката на Богдана Ражнатовиќ ги сака двајцата зетови подеднакво и не крие колку е горда затоа што и двајцата се скромни и вредни.

Многумина мислеа дека Вељко малку повеќе го сака затоа што живее во Тител во куќата на семејството Родиќ, која ѝ припаѓаше на Богдана по нејзиниот брак и е дел од нејзиниот мираз, па затоа го гледа почесто, но Даниела тврди дека не ги одвојува своите зетови и дека ги цени подеднакво.

Да потсетиме дека Мирко неодамна зборуваше за семејството Родиќ.

– Секогаш сум за фер работа. Ова е моето семејство и секако дека ќе помогнам, но не сум официјално вработен во друштво на мојата сопруга и нејзините родители – рече Мирко, додавајќи:

– Моите баба и дедо се толку вредни што е неверојатно. Верувајте ми, никогаш во животот не сум сретнал такви луѓе. Ништо не им е тешко и, секако, што и да им треба, јас сум тука да им помогнам – рече синот на Гоца Божиновска за Стармагазин.

фото:Instagram printscreen/ miss.rodic