Убавата вест и фотографијата на Кејт Мидлтон за само неколу часа собраа милиони лајкови – еве и зошто (фото)

Најстариот син на Кејт Мидлтон и принцот Вилијам, принцот Џорџ, денеска го слави својот 10-ти роденден, а по тој повод гордите родители објавија фотографија која ги стопи срцата на многу нивни обожаватели.

Фотографијата е направена на почетокот на овој месец, во Виндзор, а е дело на познатата фотографка Мили Пилкингтон, која често е заслужна за портретите на членовите на кралското семејство.

На фотографијата се гледа како принцот Џорџ се смешка од уво до уво додека седи на камените скали.

10 today! Wishing Prince George a very happy birthday! 🎉

📸 @MilliePilks pic.twitter.com/YgREgdI6OW

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) July 22, 2023