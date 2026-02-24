„Уапсена во Амстердам“: Марија Шерифовиќ доживеа непријатност во трамвај во Амстердам (видео)

Марија Шерифовиќ моментално е во Холандија на одмор со своите пријатели, меѓу кои и Јована Пајиќ. Додека се возеле со трамвај во Амстердам, имале непријатна ситуација со контрола на билети, која Марија ја сподели на својот „YouTube“ канал.

Познатата поп-ѕвезда Марија Шерифовиќ моментално е во Холандија, каде што патувала на одмор во друштво на нејзината блиска пријателка и колешка Јована Пајиќ, како и уште неколку пријатели. Сепак, нивното опуштено патување набрзо се претворило во вистински комичен хаос во градскиот сообраќај што ги насмеал нејзините следбеници до солзи.

Имено, пејачката објави нов влог на својот YouTube профил под многу интригантниот и провокативен наслов „Уапсена во Амстердам“, што веднаш предизвика голема јавна резонанца. Сепак, Марија брзо појасни дека не станува збор за нејзино одење зад решетки, туку дека станува збор за блам со контролорите на трамвајот.

– Секако дека нè фати контролата, па почекајте, жената вели: “Please tiket, ladies, come back”.. Еве една мајка на малолетни деца како помочани, ако немате да платите на врата, има една жена која продава билети во трамвајот. Плативме четири билети по 10 евра за еден час, без да се засрамиме. Срам да ви е, се засрамив што некој ме извика во трамвајот – раскажа Марија.

Ова не е прв пат Марија да споделува урнебесни анегдоти со своите обожаватели, во кои глуми и Јована Пајиќ. Неодамна објави видео од егзотичниот Бали, каде Јована ја измамила да го проба озлогласениот дуријан, овошје со исклучително одбивен мирис од кој се чувствувала лошо.