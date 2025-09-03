Цеца проговори за бизнисот на Анстасија и Вељко: „Ме бараат по 78 пати дневно“

Музичката дива Цеца Ражнатовиќ зборуваше за своите наследници Анастасија и Вељко, кои се веќе остварени луѓе и живеат со семејствата што ги создадоа со своите партнери.

Цеца има многу зафатено и напорно лето зад себе, концерти и настапи, а она што навистина го сака сега е одмор и посета на нејзината ќерка во Шпанија.

– Бев на Кипар околу 11 дена, помеѓу настапите поминав време и со Анастасија во Шпанија. Поставив такво темпо за себе што едноставно имам многу приватни обврски. Семејството е тука, внуците и се обидувам да бидам со нив и пријатели колку што можам повеќе. Нормално, многу работам и некој е секогаш запоставен, но се обидувам да не дозволам мојата работа да ми го украде приватниот живот, туку да создадам рамнотежа.

Животот на пејачката обично изгледа како бајка бидејќи посетуваат разни земји и градови, но Цеца вели дека не е баш како што изгледа во очите на набљудувачот. Таа објаснува дека музичарите често одат само на концерт и не гледаат ништо повеќе од аеродром и хотелска соба.

– Кога патувам, се осигурувам дека тоа е на денот на концертот или ако е ризично поради авионот, тогаш не ризикувам и одам во петок. Се враќам со тој

лет во недела затоа што сакам што побрзо да се вратам дома. Копнеам по дом и семејна атмосфера. Ретко имам можност, ако одам само денот пред тоа, да прошетам и да видам и доживеам нешто од градот во кој сум. Нашата работа е да патуваме низ светот, но не сме секогаш во можност да видиме и да си дозволиме турнеја. Направете го тоа повеќе професионално заминување и вие сте посветени на тоа. На денот на концертот, не излегувам никаде, се одмарам и се грижам за грлото за да можам енергично да го презентирам концертот и да бидам на ниво. Да ја пренесам таа прекрасна енергија на публиката затоа што ме опсипуваат со таа прекрасна енергија.

– Вељко се јавува повеќе. Се јавува 78 пати на ден и кога нема што да каже, ме повикува и ми пее. Анастасија вели, сега кога последен пат беше во Белград: кажи ми дека не беше Вељко кога ми заѕвони телефонот. Јас велам дека е Вељко и одговарам. Таа му вели: што повеќе сакаш, остави ме да разговарам со мајка ми. Имам близок однос со двајцата, тие се различни по тип и покажуваат емоции и имаат реакции различно, тие се дијаметрално спротивни. Разговарам со него сто пати на ден и кога знае дека не сум во позиција да се јавам, заборава. Се случува да се јави, јас велам: Вељко, Ѕвезда Гранда, а тој: извини, извини, заборавив – раскажува само една од ситуациите преку насмевката на Цеца за „Блиц ТВ“.

– Не го интересира музиката. Рапот го правел како хоби, додека тоа го правело среќен. Отсекогаш го интересирал спортот и е вклучен во спортот што го сака, како и во приватниот бизнис, затоа сум многу среќна затоа што е свој човек. И двајцата пораснаа во независни луѓе и не се грижам за нивното постоење.

Како што вели, сè уште ги гледа натпреварите на Вељко со трепет.

фото:Инстаграм принтсцреен/cecaraznatovic