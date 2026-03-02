Цеца била шокирана од обичајот на ромска свадба каде пеела: „Тоа мора да се провери кај невестата“

Фолк пејачката Цеца Ражнатовиќ се присети на едно необично искуство од една ромска забава каде што настапувала.

Цеца претходно зборуваше за ромските свадби каде што пеела, нагласувајќи дека никогаш не одбива бакшиш, а сега ги откри деталите од обичајот што ја изненадил.

– Пеев на една ромска забава во странство и, во еден момент, некој од бендот, мислам дека беше Миша Мијатовиќ – беше одамна, не можам да се сетам – ми рече дека сега чекаат да го донесат чаршафот. Размислувам: „Каков чаршаф… Што значи тоа?“ О, не можам да се сетам што е тоа. Ја прашав една од моите колешки: „Зошто сите зборуваат за чаршаф?“ Таа ми вели: „Да се ​​види дали невестата е невина.“ Бев шокирана: „Како ќе го видиме сега?!“ – изјави Цеца за Блиц и додаде:

– Објаснувањето беше дека чаршафот се вади, се истура алкохол, а ако се разлее крвта – значи дека не е добро, а ако остане дамка, значи дека сè е во ред. Бев целосно шокирана, а една од моите колешки, не се сеќавам дали беше Злата Петровиќ, додаде: „Не дај Боже, ако се разлее – бегај!“

