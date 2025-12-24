Новиот албум „Thanatos“– темната половина од бесконечниот круг на Стефан Петановски

Младиот, но веќе силно етаблиран гитарист, композитор и продуцент Стефан Петановски официјално го претстави својот трет студиски албум со наслов „Thanatos“, достапен на сите дигитални музички платформи. Со ова издание, Петановски не само што прави јасен исчекор во својот авторски развој, туку и ја заокружува една внимателно градена уметничка идеја што зрее повеќе од половина деценија.

„Thanatos“ е концептуално продолжение на албумот „Eros“ од 2021 година. Ако „Eros“ ја славеше светлината, животната енергија и креативниот импулс, новото дело ја истражува спротивната поларност – темнината, внатрешната борба и неизбежноста на крајот. Според авторот, двата албума функционираат како делови од еден ист циклус што ја симболизира бесконечната енергија на универзумот: живот, смрт и повторно раѓање. Кога се слушаат последователно, „Eros“ и „Thanatos“ создаваат музички круг без почеток и без крај.

Во музичка смисла, „Thanatos“ останува верен на препознатливиот прогресивен рок и метал звук на Петановски, но со значително подлабока атмосфера и послоевита продукција. Виртуозната работа на шест и седумжични гитари, техничката прецизност и слободното движење меѓу жанровите повторно се во преден план, овојпат обоени со потемна и посериозна емоционална палета.

Стефан Петановски одамна е препознаен како еден од најкреативните и најнеуморни автори на домашната и регионалната сцена. Зад себе ги има албумите „Architect of Reality“ (2019) и „Eros“ (2021), активен е како член на бендот „Station: Innermost“, а публиката го памети и по настапите на големи сцени, меѓу кои и концертот во Скопје каде настапи како предгрупа на легендарните Deep Purple. Паралелно со авторската кариера, Петановски е посветен и на продукција, едукација и соработка со музичари од странство.

Со „Thanatos“, Стефан Петановски уште еднаш докажува дека не се задоволува со сигурното и очекуваното. Наместо тоа, тој нуди целосно уметничко искуство – спој од музика, концепт и визија – кое бара внимание, но и наградува со длабочина и искреност.

Новиот албум „Thanatos“ ве поканува да зачекорите во потемната, но подеднакво магнетна страна од музичкиот универзум на Стефан Петановски – патување што вреди да се слушне од почеток до крај.