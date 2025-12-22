Тетоважа на половината – помладата ќерка на Чола позираше со гол стомак

Помладата ќерка на Здравко Чолиќ, Лара Чолиќ, позираше како модел за еден бренд и го покажа своето извајано тело.

Лара, која често објавува провокативни фотографии, сега одлучи својата убавина и витко тело да ги претвори во бизнис.

Таа позираше како модел за еден бренд, а нејзиниот гол стомак и витката фигура никого не оставија рамнодушен.

View this post on Instagram A post shared by @laraacollic

Наследничката на Чола, која неодамна беше на ремонт, ја сподели објавата на Инстаграм, а следбениците веднаш почнаа да го фалат нејзиното ослободување во коментарите.

фото: print screen/Instagram/laraacollic