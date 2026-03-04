Тесен топ и минијатурни танга гаќички: Меган Фокс се врати на Инстаграм со жешки фотографии

Меган Фокс се врати на Инстаграм по пауза, објавувајќи серија фотографии во провокативно готско издание. Актерката (39) позираше во црн краток топ кој го открива нејзиниот стомак, како и во минијатурни танга гаќички. Нејзиниот поранешен свршеник, 35-годишниот музичар Машин Ган Кели, не одолеа да остави дрзок коментар под објавата.

Ѕвездата на филмот „Jennifer’s Body“ ја надополни комбинацијата со чорапи до бутовите со подвезици и црни чевли со висока платформа, на чии ѓонови се отпечатени зелени листови марихуана. „Жива сум, новите фотографии штотуку се објавени“, напиша таа на Инстаграм, а во описот на фотографиите напиша: „Сè е поубаво затоа што сме осудени на пропаст“.

Ова е нејзина прва објава по паузата што ја направи поради раѓањето на четвртото дете, ќерката Сејџ Блејд Фокс-Бејкер, родена во март минатата година. Таткото на детето, Машин Ган Кели, коментираше: „Воодушевен сум што го имам твојот телефонски број“. Објавата на Фокс стана хит и во првите два часа собра речиси еден милион лајкови од нејзините 20 милиони следбеници.

Извори блиски до парот тврдат дека поранешните свршеници, кои раскинале кон крајот на минатата година, сега се фокусирани исклучиво на заедничкото родителство. Парот наводно раскинал во ноември 2024 година откако Фокс открила дека музичарот испраќал пораки на други жени додека таа била бремена.

Во јануари, Машин Ган Кели, со вистинско име Колсон Бејкер, предизвика загриженост објавувајќи фотографија што сугерира дека вози со брзина од речиси 200 километри на час. Набргу потоа сподели и црно-бела фотографија на која пуши, како што изгледа, џоинт.

Говорејќи за нивниот моментален однос, извор за магазинот „People“ претходно овој месец изјавил: „Тие веќе долго време не се во вистинска врска и сè романтично меѓу нив е завршено. Нивниот однос моментално се сведува исклучиво на заедничко родителство. Меган е фокусирана на децата и бебето и на приспособување на новото животно поглавје. Тоа навистина ѝ е приоритет“.

И покрај раскинувањето, упатени тврдат дека поранешните партнери во последните месеци се зближиле преку грижата за ќерката. „Меган е многу среќна од начинот на кој тој се поставил и кон неа и кон бебето. Иако и понатаму живеат одвоено, поминуваат многу време заедно како семејство. Бебето го ставаат на прво место и тоа на многу начини ги зближи“, рекол друг извор и додал: „Работите сега се одлични. Тој е неверојатен со бебето и таа навистина ужива да поминува време со него“.

фото:instagram printscreen/ meganfox