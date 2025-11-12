Теодора Мартиноска во бурните пијани ноќи е празник за очи: „Жешкиот танц“ на расната убавица заврши со плескање по гигантската задница“ (ВИДЕО)

Кој ја знае – знае, кој не ја знае нема да му изчезне од глава штом ја запознае, макар тоа било само и преку социјалните мрежи, зашто првата Македонка која отвори своја „ Only Fans“ страница, стружанката Теодора Мартиноска е „жешка до болка, секси до коска“! И на фотографии и на видеа, а тек во живо… Само што ова последново задоволство, на малкумина им е достапно!

Најдостапни на нејзините следбеници им се нејзините разголени фотографии и клипчиња. Она што е „дозволено“ оди на нејзиниот Инстаграм, а пак она „забранетото“ , што како по правило е најслатко на нејзиниот профил на страницата за возрасни. Таму Теодора или е подготвена за соло возбуда или најчесто е во „женски дует“, во „жешките игри за возрасни“ и тоа со различни лезбо партнерки.

Најчесто екс Југословенки… Од наши Македонки, до Србинки и Словенки…

А кога бујната стружанка не снима, како и секоја млада девојка има желба да се забавува. До душа нејзиниот начин на забава не е баш како и на секоја, ама тоа е веќе личен избор и нејзина лична работа. Само што личното понекогаш знае да стане и вирално, па така нејзиниот начин на ноќна забава осамна на некои видеа.

А, на едно од нив натпросечно надарената македонска „Онли фанс“ кралица покажува што се умее со својата гигантска задница дури и кога се забавува. Додека се журка во целосно провиден фустан преку кој се проѕира тангата која длабоко потонала во „долината на желбите’ меѓу двете џиновски полутопки, расната убавица врти, меша како миксер со својата џиновска задница.

Расположението на другарките пуштено на најако, па жешкиот танц на Теодора уште повеќе ги провоцира и пали, она што за нивните очи е празник, да го „зачинат“ со плескање по нејзиниот разигран задник.

Дали и колку ноќта била бурна и имала ли и свое „трето полувреме“ можеме само да си претпоставиме?! Она што е сигурно е дека по „лудата пијана ноќ“ утрото за Теодора било повеќе од мамурно!

Ниту литро и пол ладна вода, ниту сите можни витамини и калории не можеле да ја „вратат во живот“ по бурните „ноќни лудории“.

Ама тоа е секогаш така… После ..ење – нема каење. После вака бурна, ноќна алкохолно-еротска сеанса, во која до крај си се „опуштила и ослободила“, потоа нема: „Зошто си ме мајко родила“?

Фото и видео: Инстаграм/itstteaa