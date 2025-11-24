Радио Милева жешки кадри

Теодора Џехверовиќ се огласи од хотелската бања – Ногата ја стави на мијалникот, облечена во мини здолниште

2 мин. читање
Свесна за својот изглед, Теодора Џеxверовиќ речиси секој ден се фотографира, истакнувајќи го своето затегнато и тренирано тело, а сега ги воодушеви и своите следбеници на Инстаграм со нови жешки кадри.

Таа се сними во бањата, веројатно во хотелската бања, во костимот во кој настапуваше таа вечер.

@teodoradzehverovic97Last night 🤍👀♬ original sound – LyricSpace_

Таа носеше црно-бела комбинација – градник, топ што не ги покриваше нејзините гради, здолниште со исечок и црно-бели чизми.

Најжешкиот кадар беше кога ја крена ногата на мијалникот во толку кратко мини здолниште, па нема сомнение дека многу луѓе зумираа на тој дел.

Printskrin: Instagram/teodoradzehverovic/TikTok

