Теодора Џехверовиќ се огласи од хотелската бања – Ногата ја стави на мијалникот, облечена во мини здолниште

Свесна за својот изглед, Теодора Џеxверовиќ речиси секој ден се фотографира, истакнувајќи го своето затегнато и тренирано тело, а сега ги воодушеви и своите следбеници на Инстаграм со нови жешки кадри.



Таа се сними во бањата, веројатно во хотелската бања, во костимот во кој настапуваше таа вечер.

Таа носеше црно-бела комбинација – градник, топ што не ги покриваше нејзините гради, здолниште со исечок и црно-бели чизми.

Најжешкиот кадар беше кога ја крена ногата на мијалникот во толку кратко мини здолниште, па нема сомнение дека многу луѓе зумираа на тој дел.

Printskrin: Instagram/teodoradzehverovic/TikTok