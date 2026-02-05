Теодора Џехверовиќ проговори за здравствениот проблем со кој се соочува

Пејачката Теодора Џеверовиќ е една од најaтрактивните на српската сцена. Таа редовно тренира и внимава на исхраната.

Сепак, иако во еден момент се грижеше за својот изглед како и обично, забележа дека маснотиите се таложат на долниот дел од стомакот, поради што мораше да посети лекар.

Тогаш ѝ беше дијагностициран покачен кортизол, поради што мораше да го промени начинот на живот и методите на тренинг.

Одговарајќи на прашања од следбениците на Инстаграм, таа зборуваше за овој проблем.

– Сама тренирам. Едноставно сфатив во текот на сите овие години што ми носи најголем напредок (без филозофија). Во моментов, поради покачен кортизол, не смеам да претерувам. Тренирам долниот дел 1 , горниот дел еднаш и одам на лента за трчање 2-3 пати – напиша Теодора.

Потоа дојдоа прашањата за тоа како ја открила оваа дијагноза, а таа даде краток одговор.

– Бев вознемирена и се здебелив во долниот дел од стомакот – откри Теодора.

Патем, покачениот кортизол е состојба на хронично високо ниво на „хормонот на стрес“, што доведува до дебелина (особено околу половината), хроничен замор, несоница, анксиозност, висок крвен притисок и ослабен имунитет.

Да ве потсетиме дека пејачката е личност полна со позитивна енергија, но тоа не било секогаш случај. Имено, во една прилика таа откри дека поминувала низ агонија и тогаш се распаднала психички.

Имено, таа откри дека страдала од булимија.

-Булимијата се случи затоа што бев дете и не размислував нормално. Паѓав психички во тој период, но од сето тоа излегов како победник и се смеам на сето тоа. Тоа беше навистина проблемот. Се мразев себеси кога не повраќав. Околу мене имаше слаби девојки. Сите јадеа што сакаа, а јас пиев вода и се здебелував – раскажа Теодора пред неколку години во својата исповед. пренесува Курир.рс

фото:Instagram printscreen/teodoradzehverovic