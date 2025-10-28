Тајна стара 30 години: Оваа актерка ја одбила улогата на Емилија Попадиќ во „Бољи живот“ поради едно

Дали знаете дека улогата на Емилија Попадиќ, на која и „печат“ и даде Светлана Цеца Бојковиќ, првично била наменета за Дара Ѓокиќ?

За волја на вистината, за време на снимањето Дара беше во триесеттите години и можеше да избере дали ќе биде Емилија или Виолета.

– Го одбив „Бољи живот“, што не е познато. Јас требаше да играм една од главните улоги. Не знам како да објаснам. Работев многу во театар и воопшто не бев свеснa за гледаноста што ќе ја има серијата. Не жалам за ниту една постапка, така требаше да биде – открила Дара, гостувајќи во една емисија.

Популарноста ја стекна благодарение на многубројните други улоги, како на театарската сцена, така и пред камера, а периодов беше дел од два големи телевизиски проекти – „Тајната на лозата“ и „Радио Милева“.

Да посетиме, Дара Џокиќ помина две и пол децении во брак со Богдан Тирнаниќ, кој важеше за „остро перо“ на српското новинарство. Таа никогаш не ја преболи неговата смрт во 2009 година. „Се омажи денес. Не грижете се, среќна е“, напиша таа во 2018 година покрај фотографија од нивната ќерка Јована во венчаница.

Сите разбраа дека таа испрати емотивна порака до својот покоен сопруг.

