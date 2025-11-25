Таа едно, тој друго: Харис Берковиќ по девет години проговори за љубовта со Рада Манојловиќ

Харис Берковиќ и Рада Манојловиќ ја завршија својата романса пред девет години, а за нивната врска се зборува и денес.

Интересно е што пејачот не се огласуваше за нивната врска, додека Рада неколкупати зборуваше за раскинувањето.

– Оваа последна врска беше единствената што не се распадна поради трето лице. Кога размислувам за друга личност, а во тој момент имам партнер, тоа веќе е изневерување и сакам да бидам фер играч и затоа веднаш престанувам. Штом ќе помислам на некој друг, тоа значи дека нешто не е во ред во мојата сегашна врска. Патем, мажите секогаш се за мир, но јас не сум, воопшто не го сакам мирот – изјави Рада Манојловиќ за Стар.

Сега, по толку години молчење, Харис Берковиќ застана пред камерите на локалните медиуми и зборуваше за својата поранешна љубов и за својот пат.

Младиот изведувач беше прашан за претстојниот концерт на Емир Ѓуловиќ, кој ќе се одржи на 4 декември во Сараево, а Рада Манојловиќ ќе биде една од гостите.

Берковиќ беше прашан што мисли за тоа, па ги поддржа и имаше само најубави зборови.

– Сè најдобро, ми е мило што се одржуваат вакви програми. Никаде нема песна како во Босна! Мило ми е што е така, нека пеат, нека биде сè одлично – рече Харис Берковиќ, а кога го прашаа што ако го отпеат дуетот што го снимија Рада и Харис, Берковиќ рече:

– Што сакаат, само нека биде среќно – рече младиот пејач Харис Берковиќ со насмевка, поради што многумина заклучија дека тој и Рада се во добри односи и дека меѓу нив нема „лоша крв“.

фото:Instagram printscreen/_harisberkovic