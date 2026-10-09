Таа е секс симбол и жив оган, но веќе четири години немала интимен спој

Клое Кардашијан отворено зборува за апстиненцијата од секс со години .

Минатиот декември се навршија четири години откако последен пат беше сексуално активна, а сега се чини дека е подготвена да го преиспита својот љубовен живот.

Риалити ѕвездата (42) во најавата за новата сезона на „Кардашијанки“ изјави:

„Слободна сум, можеби сум спремна за излегување.“

Кардашијан има две деца со поранешниот партнер Тристан Томпсон, осумгодишната ќерка Тру и четиригодишниот син Тејтум.

Таа претходно зборуваше за својата одлука за „Ел“, објаснувајќи дека по раскинувањето не сакала веднаш да скокне во нова врска. Наместо тоа, се посветила себеси и отишла на терапија.

„Толку е лесно да се вплеткаш во врска со некого само за да се одвлечеш“, рекла таа во тоа време.

Иако сексот често се поврзува со релаксација и интимност, доброволната апстиненција може да им одговара и на некои луѓе. Сепак, психолошките придобивки не се исти за секого и зависат од причината зошто лицето одлучило да направи пауза.

Една од можните предности на апстиненцијата е тоа што лицето може да добие повеќе време за себе и да размислува за сопствените потреби. Ако состанувањата и романтичните врски се важен дел од животот долго време, нивното привремено ставање настрана може да отвори простор за преиспитување на сопствените желби, вредности и модели на однесување.

Кардашијан, исто така, опиша таква фаза. По раскинувањето, како што рекла, сакала да разбере што се случува со неа и зошто донесува одредени одлуки во љубовниот живот. Терапијата ѝ помогнала повеќе да се фокусира на себе.

За некои луѓе, немањето секс значи помалку грижи за излегување, врски, бременост или сексуално преносливи инфекции. Некои луѓе се чувствуваат полесно кога работите повеќе не се извор на притисок или преокупација.

Од друга страна, ова не значи дека апстиненцијата автоматски ќе го намали стресот. Ако некое лице не сака да биде без сексуални односи или таквата ситуација му е тешка, тоа може да има токму спротивен ефект.

Одморот од врските може да им помогне на некои луѓе повеќе да се потпрат на други извори на задоволство и интимност. Тоа можат да бидат пријателства, семејство, хоби, работа или време поминато сами.

Кардашијан претходно изјави дека по раскинувањето, важно ѝ е да се фокусира на себе и на своите деца, наместо веднаш да бара нова врска.

„Толку сум среќна“, рече таа, иако призна дека се прашува дали некогаш повторно ќе сака да биде во врска.

фото:Instagram printscreen/khloekardashian