Сузана Манчиќ доживеала сообраќајна несреќа: Ги откри сите детали од страшниот инцидент

Водителката Сузана Манчиќ се присети на моментот кога за малку избегнала сигурна смрт. Сузана и Халид Бешлиќ, кој во тоа време беше лудо заљубен во неа, доживеаја сообраќајна несреќа, од која, за среќа, се спасија неповредени.

– Беше крај на ноември и се враќавме од прослава во Заечар. Во тоа време возев доста брзо, а Халид ме замоли да забавам. Менаџерот ме замоли да ја сменам музиката на радиото, а јас само сакав што побрзо да се вратам дома. Во еден момент, ја допрев сопирачката и автомобилот продолжи право по ридот. Не знаев дека сме на превојот Честобродица, а тоа е секогаш ризичен дел од патот. За среќа, лесно поминавме и никој не беше повреден – изјавила Сузана за Информер.

Во последните денови се шпекулираше за нејзината наводна романтична врска со пејачот, но Сузана Манчиќ тврди дека станува збор само за соработка и пријателство.

– Работевме заедно некое време. Бев гостин на неговите концерти и секогаш имавме одлична енергија на настапите низ цела Југославија. Но, немаше љубовна приказна – нагласува таа.

Конечно, таа му посака на Халид брзо и успешно закрепнување.

– Од дното на моето срце, му посакувам на Халид Бешлиќ да ја добие оваа животна битка. Му посакувам се најдобро, за него и неговото семејство, и уште многу добри песни, бидејќи тој е одличен пејач и добар човек – заклучила Сузана Манчиќ.

За потсетување, Халид Бешлиќ неодамна беше итно хоспитализиран откако откажа концерт во Градачац. Тој беше примен во Клиничкиот центар на Универзитетот во Сараево, а потоа префрлен на онколошкиот оддел. Според медиумските извештаи, пејачот се соочува со сериозни проблеми со бубрезите.

Foto: print Screen/Instagram/beslichalid.official/suzanamancicofficial