Станија повторно привлече внимание: Во целосно розова комбинација го покажа новиот стајлинг

Старлетата Станија Добројевиќ повторно го привлече вниманието со својот впечатлив стајлинг.

Станија на својот Инстаграм објави фотографии и снимки на кои позира во тесен комплет. Во преден план беа нејзините силиконски гради, како и нејзината истренирана фигура.

Нејзините следбеници беа и повеќе од воодушевени кога таа со нив го сподели и ова издание. Станија овојпат не сакаше да го покаже лицето, туку го фотографирала само својот изглед.

За оваа пригода избра целосно розова комбинација – топ, шорц и хеланки во иста боја, кои ја истакнуваат нејзината фигура.

Станија е позната по тоа што сака впечатливи модни комбинации и фотографии со кои го истакнува својот секси изглед, па така и овојпат нејзиниот стајлинг не можеше да помине незабележано.

foto: printscreen/instgaram/stanijadobrojevic